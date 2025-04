Millionenschaden bei Feuer in Maschinenhalle

Ein Feuer hat in einer Maschinenhalle in Mittelfranken einen Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht. Nach derzeitigem Stand gingen die Brandexperten der Kriminalpolizei davon aus, dass ein technischer Defekt an einer Maschine das Feuer ausgelöst habe, teilte die Polizei mit.

Das Feuer war am frühen Montagmorgen in der Maschinenhalle in Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ausgebrochen. Mehrere umliegende Feuerwehren seien ausgerückt, hieß es von der Polizei. Die Bevölkerung werde über Handymitteilungen gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Halle in Weißenburg sind demnach Maschinen und Holz gelagert.