Mann greift Hotel-Mitarbeiter und Rettungssanitäter an

Ein stark alkoholisierter Mann hat in einem Hotel in Mittelfranken zwei Rettungssanitäter und einen Mitarbeiter angegriffen. Außerdem zerschlug der 41-Jährige am Freitag die Glasscheibe der Eingangstür des Hotels in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach), wie die Polizei mitteilte. Von umherfliegenden Splittern wurde eine Mitarbeiterin des Hotels verletzt. Sie klagte über Schmerzen im Auge und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Rettungskräfte wurden der Polizei zufolge eigentlich zum Hotel gerufen, um den 41-Jährigen gesundheitlich durchzuchecken. Nach der ersten Untersuchung sollte er ins Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Weg zum Rettungswagen habe der 41-Jährige die zwei Sanitäter angegriffen. Er habe ihnen mehrmals mit der Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen. Einer der beiden Rettungssanitäter sei so am Kopf verletzt worden, dass er seiner Tätigkeit nicht mehr habe nachgehen können, hieß es.

Erst im Krankenhaus beruhigt sich der Mann

Dann zerschlug der 41-Jährige die Verglasung der Eingangstür des Hotels. Danach schlug er auf einen Hotel-Mitarbeiter ein und traf ihn mit der Faust im Gesicht. Der Mitarbeiter konnte aber weiterarbeiten. Bevor eine Polizeistreife den Mann unter Kontrolle bringen konnte, schlug er laut Polizei mit den Fäusten gegen den Rettungswagen. Schließlich konnte er in Begleitung der Polizei in eine Klinik gebracht werden. Dort beruhigte er sich weitestgehend und konnte zu Hause von Angehörigen betreut werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zudem soll ermittelt werden, ob am Rettungswagen Schäden entstanden. Der Schaden der zerschlagenen Scheibe wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.