Notarzteinsatz zwischen Fürth und Erlangen – Bahnstrecke gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Fürth und Erlangen ist zurzeit gesperrt. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Grund dafür sei ein Notarzteinsatz bei Vach.

Die S-Bahnen aus Richtung Nürnberg fahren bis Fürth Hbf und enden dort. Aus Richtung Bamberg kommende S-Bahnen wenden in Erlangen. Die Regionalzüge aus Richtung Bamberg fahren bis Erlangen und enden dort.

Bahn: Noch kein Ersatzverkehr zwischen Fürth und Erlangen

Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „Dieser nimmt seine Fahrt um 08:30 Uhr ab Erlangen auf“, teilt das Unternehmen mit.

Als Alternative für Reisende nennt die Bahn zudem zwei Buslinien: Zwischen Fürth Hbf und Vach fahre ein Bus mit der Nummer 174. Zwischen Erlangen und Eltersdorf gebe es einen Bus mit der Nummer 294.

Heute, 10. Oktober 2025, kommt es auch andernorts in Bayern zu Beeinträchtigungen für Bahnreisende: So sorgen eine Baustelle in Nürnberg, Personalmangel bei Würzburg und Bauarbeiten in Mittelfranken für Einschränkungen im bayernweiten Bahnverkehr.