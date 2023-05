Prozess gegen Mann wegen Mordes an seiner Ehefrau beginnt

Mit einem Messer soll ein Mann in Fürth seine Ehefrau erstochen haben. Kurz zuvor soll sie bei einem Streit gedroht haben, den Drogenkonsum ihres Mannes der Polizei zu melden.

Ein 34 Jahre alter Mann steht ab Montag (9.00 Uhr) wegen Mordes an seiner Ehefrau vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Der Angeklagte soll seine Frau Anfang September 2022 bei einem Streit in der gemeinsam Wohnung in Fürth mit einem Messer umgebracht haben, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wollte der Mann dadurch verhindern, dass seine Frau seinen Drogenkonsum der Polizei meldet und er so wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen belangt wird. Für den Prozess sind sechs Termine bis Mitte Juni geplant.

(dpa)