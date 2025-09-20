Icon Menü
Mittelfranken: Softair-Gewehr löst großen Polizeieinsatz aus

Mittelfranken

Softair-Gewehr löst großen Polizeieinsatz aus

Ein vermeintlicher Vorfall mit einer Schusswaffe hat in Mittelfranken einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber ausgelöst.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Polizeihubschrauber und Einsatzkräfte suchten im Schwabacher Stadtteil Eichwasen nach einem Verdächtigen mit Gewehr. (Symbolbild)
    Polizeihubschrauber und Einsatzkräfte suchten im Schwabacher Stadtteil Eichwasen nach einem Verdächtigen mit Gewehr. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Der Hinweis auf eine bewaffnete Person hat im mittelfränkischen Schwabach einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz nach zehn Uhr war dem Polizeinotruf gemeldet worden, dass eine Person mit einem Gewehr samt Zielfernrohr im Stadtteil Eichwasen hantiere, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtete. Mehrere Streifen rückten an, zudem kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet.

    Zeugen hatten den Angaben zufolge zwischenzeitlich gesehen, wie die verdächtige Person in ein Wohnanwesen ging. Die Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Gebäude und drangen schließlich ein. Dort trafen sie einen 28-Jährigen an, der im Zusammenhang mit der gemeldeten Waffe befragt wurde.

    Nach Polizeiangaben stellte sich heraus, dass es sich um ein Softair-Gewehr handelte. Neben dieser Waffe stellten die Beamten weitere täuschend echt wirkende Nachbildungen sicher.

