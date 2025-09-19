Täter stehlen mehrere Tonnen Altfett aus Fast-Food-Filialen

Mehrere Tonnen Altfett sind aus Fast-Food-Restaurants im Raum Nürnberg gestohlen worden. Die unbekannten Täter brachen zwischen Ende August und Mitte September in umzäunte Lagerplätze von insgesamt acht Filialen einer Fast-Food-Kette ein, wie die Polizei mitteilte. Der bislang letzte Einbruch ereignete sich demnach am Mittwoch.

Bei dem Diebesgut handelte es sich laut einem Polizeisprecher um 4,8 Tonnen altes Frittieröl im Wert von etwa 3.000 Euro. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Diebe das Fett an spezialisierte Firmen weiterverkaufen, die gebrauchte Speiseöle aufbereiten. Recyceltes Altfett kann für die Herstellung von Biokraftstoffen verwendet werden. Die Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen.