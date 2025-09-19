Icon Menü
Mittelfranken: Täter stehlen mehrere Tonnen Altfett aus Fast-Food-Filialen

Mittelfranken

Täter stehlen mehrere Tonnen Altfett aus Fast-Food-Filialen

Unbekannte brechen in Nürnberg in Fast-Food-Restaurants ein und erbeuten mehrere Tonnen gebrauchtes Speiseöl. Was haben die Täter damit vor?
Von dpa
    Nach dem Diebstahl von mehreren Tonnen Altfett ermittelt die Polizei in Nürnberg. (Symbolbild)
    Nach dem Diebstahl von mehreren Tonnen Altfett ermittelt die Polizei in Nürnberg. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Mehrere Tonnen Altfett sind aus Fast-Food-Restaurants im Raum Nürnberg gestohlen worden. Die unbekannten Täter brachen zwischen Ende August und Mitte September in umzäunte Lagerplätze von insgesamt acht Filialen einer Fast-Food-Kette ein, wie die Polizei mitteilte. Der bislang letzte Einbruch ereignete sich demnach am Mittwoch.

    Bei dem Diebesgut handelte es sich laut einem Polizeisprecher um 4,8 Tonnen altes Frittieröl im Wert von etwa 3.000 Euro. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Diebe das Fett an spezialisierte Firmen weiterverkaufen, die gebrauchte Speiseöle aufbereiten. Recyceltes Altfett kann für die Herstellung von Biokraftstoffen verwendet werden. Die Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen.

