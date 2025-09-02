Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Mittelfranken: Tippgemeinschaft knackt Millionen-Jackpot

Mittelfranken

Tippgemeinschaft knackt Millionen-Jackpot

Drei Menschen aus Mittelfranken teilen sich mehr als vier Millionen Euro aus dem Lotto-Jackpot. Ein weiterer Lotto-Millionär aus Bayern wird dagegen noch immer gesucht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei der Ziehung von Lotto 6aus49 wurden gleich mehrere Millionengewinne in Bayern erzielt. (Symbolbild)
    Bei der Ziehung von Lotto 6aus49 wurden gleich mehrere Millionengewinne in Bayern erzielt. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa

    Eine Tippgemeinschaft aus Mittelfranken hat im Lotto den Jackpot geknackt und sich nun bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung gemeldet. Die drei Mitglieder der Gruppe teilen sich einen Gewinn von insgesamt 4.066.812,20 Euro, wie die Behörde mitteilte.

    Der Schein mit den Gewinnzahlen 3, 9, 13, 21, 23, 27 und der Superzahl 9 hatte am 23. August den Jackpot in Höhe von über zwölf Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 getroffen. Insgesamt gab es allerdings drei Spielscheine in Deutschland mit den richtigen Zahlen, zwei davon in Bayern.

    Während die mittelfränkischen Gewinner ihren Anspruch bereits geltend gemacht haben, fehlt von dem zweiten bayerischen Millionär aus Niederbayern bislang jede Spur. Der Spielauftrag war in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben worden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden