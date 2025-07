Einbrecher attackieren zwei Senioren in ihrem Haus

Zwei Senioren sind nachts in ihrem Haus im Landkreis München überfallen, gefesselt und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge seien zwei bislang unbekannte Täter in das Haus in Pullach im Isartal eingebrochen, teilte die Polizei mit. Anschließend fesselten und attackierten die Männer eine 78-Jährige und einen 79-Jährigen. Die Einbrecher flüchteten anschließend mit Bargeld und Wertgegenständen.

Erst etwa eine dreiviertel Stunde später konnten die Senioren sich befreien und den Notruf wählen, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurden in ein Krankenhaus gefahren. Eine erste Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Wie viel sie erbeutet hatten, war vorerst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.