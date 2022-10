Bund stoppt Förderung: Netzausbau gerät ins Stocken und wird teurer

Die Gigabit-Förderung des Bundes für den digitalen Netzausbau in den Ländern endet. Das sorgt in München für Ärger. Markus Söder wirft dem FDP-Digitalminister Wissing "Wortbruch" vor.

Die Staatsregierung will im Verbund mit Städten, Gemeinden und Netzbetreibern den Breitband- und Mobilfunkausbau in Bayern deutlich beschleunigen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Mittwoch in München unterzeichnet. Sie trägt den Titel „Pakt digitale Infrastruktur“ und formuliert ambitionierte Ziele: Bis zum Jahr 2025 sollen weitere 3,1 Millionen Haushalte ans Glasfasernetz angebunden werden.

Die Mobilfunknetze sollen durch rund 8400 5G-Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen – davon über 2000 neue und etwa 250 mobile Masten – verstärkt werden. Dass das FDP-geführte Bundesdigitalministerium nahezu zeitgleich mitteilte, seine Gigabit-Förderung für dieses Jahr einzustellen, sorgt in München für mächtig Ärger. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte die Entscheidung „abenteuerlich“ und warf der Bundesregierung „Wortbruch“ vor.

Erst am Vorabend hatte die Staatsregierung – angeblich „auf Beamtenebene“ – davon erfahren, dass es dieses Jahr kein weiteres Geld vom Bund mehr gibt. Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) bestätigte das gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die in diesem Jahr zur Verfügung stehende Fördersumme von drei Milliarden Euro sei ausgeschöpft. Das Förderprogramm solle aber im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Die Ausbauziele seien nicht gefährdet.

Albert Füracker rechnet mit erheblichen Ausbau-Verzögerungen

Die Folgen für den Freistaat zeichnet Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) in düsteren Farben: „Mit dem plötzlichen Stopp seiner Gigabitförderung hat der Bund den Ausbauplänen vieler Kommunen insbesondere im ländlichen Raum vollständig den Boden entzogen. Die Auswirkungen dieses Förderstopps auf alle laufenden Verfahren sind völlig unklar. Allein in Bayern sind voraussichtlich über 400 Kommunen betroffen, die bereits in das Bundesverfahren eingestiegen sind.“

In all diesen Fällen, so Füracker, sei mindestens mit erheblichen Verzögerungen und aktuell nicht zu beziffernden Mehrkosten zu rechnen. Gerade Kommunen im ländlichen Raum seien auf die Zuschüsse des Bundes angewiesen und würden von diesem Förderstopp jetzt „kalt erwischt“. Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, der Fürstenfeldbrucker Landrat Thomas Karmasin (CSU), sagte, er sei vom Bund „bitter enttäuscht“.

In Bayern will die Staatsregierung, wie Söder gemeinsam mit Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) verkündete, dennoch alles tun, um mit eigenen Mitteln den Ausbau der digitalen Infrastruktur voranzutreiben. So sollen, wie Gerlach sagte, Genehmigungsverfahren beschleunigt und bürokratische Hürden beseitigt werden.

Mobilfunkmasten etwa sollen im Innenbereich bis zu einer Höhe von 15 Metern, im Außenbereich bis zu einer Höhe von 20 Metern genehmigungsfrei errichtet werden können. Aiwanger betonte, dass man bei der Standortsuche weiterhin mit den Bürgermeistern zusammenarbeiten werde. Sprecher von Vodafone, Telefonica und Deutscher Telekom sicherten ihre Unterstützung zu.