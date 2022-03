Mobilität

vor 48 Min.

Schwebebahn trifft Taxi: Entsteht in Bayern die Mobilität der Zukunft?

Plus Gondeln an einer Achterbahnschiene sind eines von vielen Mobilitätskonzepten, an denen in Bayern gearbeitet wird. Ein Bürgermeister ist begeistert, aber es gibt auch Kritik.

Von Marco Keitel

Mehrere Meter in die Höhe ragende Säulen und oben eine Schiene wie von einer Achterbahn, an der einzelne gondelartige Kabinen hängen. Über der Schiene wächst Gras oder speichern Solarzellen Sonnenenergie. Darunter fahren die Autos auf den Straßen. Noch. Denn wenn es nach Marc Schindler geht, wird sein Projekt namens Ottobahn, das in der Anfangsphase ist und nur in Animationen und als Mini-Teststrecke in der Münchener Firmenzentrale existiert, das Auto nach und nach ersetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen