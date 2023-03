Das sind die eindrucksvollsten Gebäude Schwabens

Im Augsburger Raum gibt es eine Menge Gebäude mit Architektur-Auszeichnung. Dabei geht es aber nicht mehr nur ums Aussehen. Das sind die spannendsten Gebäude der Region.

Bei moderner Architektur soll es um mehr als ein schönes Äußeres gehen. Wo früher noch möglichst spektakuläre Ästhetik mit Preisen ausgezeichnet wurde, stehen heutzutage andere Merkmale im Vordergrund. Das weiß besonders Roman Adrianowytsch. Er ist Vorsitzender des Augsburger Kreisverbands vom Bund Deutscher Architekten (BDA): "Bei guter Architektur spielen dieselben Themen eine Rolle, die auch uns als Gesellschaft bewegen." Für ihn sind das: Nachhaltigkeit, Besonderheit, aber auch Mehrwert für die Menschen. Für Gebäude, auf die das zutrifft, vergibt der BDA regelmäßig den Thomas-Wechs-Preis für besondere Architektur in Schwaben. Dabei sind ganz unterschiedliche Häuser und Einrichtungen in den Fokus der Jury gerückt. Von Sanierungen Jahrhunderte alter Gebäude bis hin zu modernen Wohnhäusern. Gemeinsam haben alle, dass sie weg von der Norm sind. Das sind die spannendsten Gebäude der Region: