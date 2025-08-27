Kommt auch in Bayern eine Arbeitszeiterfassung von Lehrkräften?

Kommt in Bayern eine verpflichtende Arbeitszeiterfassung von Lehrkräften? Der Pädagogenverband KEG ist davon überzeugt – und bezieht sich dabei auf ein aktuelles Schreiben des Bundesarbeitsministeriums, das der ehemalige Berliner Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) veröffentlicht hat. Darin heißt es, das „Ob“ der Arbeitszeiterfassung bei Lehrkräften in Deutschland sei nun klar. Nur Details zur Umsetzung würden „derzeit noch regierungsintern beraten“.

Kultusminister verlangen Ausnahme der Lehrkräfte von der Arbeitszeiterfassung

Bereits 2019 hatte der Europäische Gerichtshof eine allgemeine Erfassung der täglichen Arbeitszeit aller Arbeitnehmer in Europa eingefordert. Die Kultusministerkonferenz verlangt jedoch, Lehrkräfte in Deutschland davon auszunehmen. Begründung: Vor allem außerunterrichtliche Aufgaben seien zeitlich nicht nachprüfbar.

Bei den Lehrerverbänden ist man gespalten: Die KEG sieht in der Zeiterfassung „kein Kontrollinstrument, sondern einen längst überfälligen Schritt zum Schutz aller Lehrkräfte“. So müsse eine Unterrichtsstunde wegen Vor- und Nachbereitung mit dem Faktor drei multipliziert werden. Damit kämen Lehrkräfte schon heute auf eine Wochenarbeitszeit „von über 65 Stunden“.

Strikte Arbeitszeitmodelle könnten Klassenfahrten unmöglich machen

Beim Lehrkräfteverband BLLV warnt man jedoch vor strikten Arbeitszeitmodellen: Diese könnten etwa mehrtägige Klassenfahrten unmöglich machen. Auch ein „Hereinarbeiten der Ferien“ während der Unterrichtswochen müsse möglich bleiben. Die Zeiterfassung dürfe nicht dazu führen, dass Lehrkräfte „ihre eigenverantwortliche Zeiteinteilung verlieren und statt weniger noch mehr unterrichten müssen“, warnt auch der Philologenverband.

Laut dem Bayerischem Kultusministerium laufen die Gespräche zwischen Bund und Ländern zu dem Thema noch. Abweichende Regeln zur Arbeitszeiterfassung seien zudem nach Europarecht zulässig. Mehrere EU-Länder verzichteten deshalb auf eine Zeiterfassung bei Lehrkräften.