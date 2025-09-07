Dieses Himmelsereignis dürfen Sie im September in Bayern nicht verpassen

Im September können Menschen in Bayern einen ganz besonderen Mond zu sehen bekommen. Denn es wird nicht nur einen Vollmond zu sehen geben, sondern zeitgleich eine Mondfinsternis.

Wann kann man die Mondfinsternis in Bayern am 7. September 2025 am besten sehen?

Am 7. September ist es so weit - dann erstrahlt der Mond in Bayern nicht nur in seiner ganzen Größe. Er wird gleichzeitig auch blutrot sein, darum spricht man auch von einem sogenannten Blutmond. Denn an diesem Tag gibt es eine totale Mondfinsternis, bei der die Mondscheibe in den Schatten der Erde gerät, berichtet das Astroportal Starwalk Space. Bei diesem spektakulären Ereignis verfärbt sich der Mond für eine Stunde und 22 Minuten lang rot. Das Maximum der Finsternis wird demnach am 7. September um 20:11 Uhr MESZ (18:11 Uhr GMT) erreicht.

Ein Blutmond neben der Marinefigur im Zentrum von München. Foto: Peter Kneffel, dpa (Archivbild)

Wie wird das Wetter zum Blutmond am 7. September in Bayern?

Um den Blutmond gut sehen zu können, benötigen die Menschen in Bayern etwas Glück, damit sie einen klaren Nachthimmel erhalten. Einige Tage vor dem Himmelereignis lässt sich noch nicht genau vorhersagen, wie das Wetter an dem Abend tatsächlich ausfallen wird. Wetterdienste wie wetter.com prognostizieren für den Tag 22 Grad und Sonne, dabei 0 Prozent Regenwahrscheinlichkeit - gute Bedingungen für den Blutmond. Ob das auch eintreten wird, lässt sich wohl erst in wenigen Tagen mit Gewissheit sagen.

Wo kann man die Mondfinsternis in Bayern am 7. September 2025 am besten sehen?

Grundsätzlich lässt sich die Mondfinsternis überall in Bayern, und auch in ganz Deutschland, Europa, Asien und Afrika, sehen. Vorausgesetzt man befindet sich im Freien und hat Blickweite in Richtung Westen. Am besten sind die Bedingungen jedoch in einem Umfeld mit wenigen anderen Lichtquellen, beispielsweise in einem Park wie dem Münchner Olympiapark oder etwa dem Botanischen Garten in Augsburg. Es empfiehlt sich für einen guten Blick auch, eine Erhöhung, also einen Hügel, aufzusuchen.

Im Übrigen nennt sich der Vollmond zum Herbstanfang im September auch „Maismond“, denn so wie in allen anderen Monaten hat das Himmelsereignis einen charakteristischen Eigennamen. Was hinter der Bezeichnung steckt, lesen Sie in diesem Text. Wer sich gedanklich lieber im Frühjahr bewegt, kann hier bereits über den sogenannten Lenzmond lesen, der im Frühjahr 2026 zu sehen sein wird. Außerdem auch, warum Frauen bei Vollmond schlechter schlafen können.