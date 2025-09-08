Totale Mondfinsternis am Sonntagabend: Ist der Himmel klar genug?

Im September können Menschen in Bayern einen ganz besonderen Mond zu sehen bekommen. Denn es wird nicht nur einen Vollmond zu sehen geben, sondern zeitgleich eine Mondfinsternis.

Wann kann man die Mondfinsternis in Bayern am 7. September 2025 am besten sehen?

Am 7. September ist es so weit - dann erstrahlt der Mond in Bayern nicht nur in seiner ganzen Größe. Er wird gleichzeitig auch blutrot sein, darum spricht man auch von einem sogenannten Blutmond. Es gibt eine totale Mondfinsternis, bei der die Mondscheibe in den Schatten der Erde gerät, berichtet das Astroportal Starwalk Space. Bei diesem spektakulären Ereignis verfärbt sich der Mond für eine Stunde und 22 Minuten lang rot. Das Maximum der Finsternis wird demnach am 7. September um 20:11 Uhr MESZ (18:11 Uhr GMT) erreicht.

Wie wird das Wetter zum Blutmond am 7. September in Bayern?

Um den Blutmond gut sehen zu können, benötigen die Menschen in Bayern etwas Glück, damit sie einen klaren Nachthimmel erhalten. Das Himmelsereignis wird begleitet von Höchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grand. Am Untermain kann es bis zu 27 Grad warm werden. Ansonsten gibt es einen Sonne-Wolken-Mix; insbesondere zu den östlichen Mittelgebirgen hin rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit dichteren Wolkenfeldern.

In der Nacht zum Montag wird es zunehmend klar, doch man muss sich auf Nebel in einigen Gebieten einstellen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 12 und 7 Grad. In einigen Tälern der östlichen Mittelgebirge wird es noch frischer: Dort sagt der DWD Tiefsttemperaturen bis 5 Grad vorher.

Wo kann man die Mondfinsternis in Bayern am 7. September 2025 am besten sehen?

Grundsätzlich lässt sich die Mondfinsternis überall in Bayern, und auch in ganz Deutschland, Europa, Asien und Afrika, sehen. Vorausgesetzt, man befindet sich im Freien und hat Blickweite in Richtung Osten. Am besten sind die Bedingungen jedoch in einem Umfeld mit wenigen anderen Lichtquellen, beispielsweise in einem Park wie dem Münchner Olympiapark oder etwa dem Botanischen Garten in Augsburg. Es empfiehlt sich für einen guten Blick auch, eine Erhöhung, also einen Hügel, aufzusuchen.

Sommerliche Temperaturen, aber Gewitter und Regen: So wird das Wetter in der kommenden Woche

Zum Wochenstart gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Gewittern. Während nach Osten hin noch länger die Sonne scheint, wird es von Westen aus zunehmend wolkig. Regen und Schauer soll es im Tagesverlauf in Franken und Schwaben geben. Auch einzelne Gewitter sind laut DWD möglich. Die Temperaturen sind am Montag mit 22 bis 26 Grad nochmal sommerlich.

In der Nacht zum Dienstag kann es gebietsweise kräftigen, örtlich von Gewittern begleiteten Regen geben. Zu den östlichen Mittelgebirgen hin bleibt es voraussichtlich trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 15 bis 10 Grad.

Am Dienstag geht es bewölkt weiter: Von Westen nach Osten hin ziehen zum Teil kräftige Regen und vereinzelte Gewitter. Im Allgäu liegen die Höchsttemperaturen bei 18 Grad, an der unteren Donau bei bis zu 23 Grad. Es weht ein mäßiger bis böiger Westwind.

In der Nacht zum Mittwoch gibt es ostwärts abziehende Regenfälle mit Nebel. Auch am Mittwoch ist keine Besserung in Sicht: Vom Süden her gibt es neuen Regen bei maximal 17 bis 22 Grad. In der Nacht zum Donnerstag klingt der Regen allmählich ab. Gebietsweise wird es im weiteren Verlauf freundlicher. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 10 Grad.