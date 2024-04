Tresor: Polizei öffnet Stahlschrank und findet nichts

Der in einem niederbayerischen Wald gefundene und verschlossene Tresor ist von der Polizei geöffnet worden - und war leer.

Weil der bislang noch unbekannte Eigentümer den Stahlschrank ohne Inhalt in den Wald gestellt hatte, wird nun wegen illegaler Müllentsorgung ermittelt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Tresor war bei Forstarbeiten in Moosthenning (Landkreis Dingolfing-Landau) am 4. April gefunden worden, wie es hieß. Die Ermittler gingen von einer Straftat aus, Polizeiaussagen zufolge wurde in alle Richtungen ermittelt, auch ein Diebstahl wurde in Betracht gezogen.

(dpa)