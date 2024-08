In dem Moment, in dem das Urteil verkündet wird, wirkt der 15-Jährige auf Prozessbeteiligte, als sei er geistig weit weg. Nicht vor Gericht in Würzburg, nicht auf der Anklagebank. Der Jugendliche, so schildern es Anwesende, verzieht keine Miene, als der Vorsitzende Richter ihn in seiner Urteilsbegründung einen „Mörder“ nennt.

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Würzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis