Mordfall in Memmingen

vor 4 Min.

Prozess in Memmingen startet: Was über den Mordfall der 16-jährigen Hannah bekannt ist

Plus 93 Zeugen und acht Sachverständige sind geladen: Wie bereitet sich das Landgericht auf das Verfahren wegen Mordes an einer 16-Jährigen vor?

Von Andreas Berger

Es war eine der schockierensten Taten im Allgäu der vergangenen Jahre: Das Tötungsdelikt an einer 16-Jährigen am Flughafen Memmingen im November 2021. Dementsprechend umfangreich ist auch der Prozess, der am Montag, 29. August, am Landgericht Memmingen beginnt. 93 Zeugen und acht Sachverständige sind geladen und 31 Verhandlungstage vorgesehen.

