Nach Tod von österreichischer Impfärztin: So geht es im Fall Kellermayr weiter

Plus Der Suizid von Lisa-Maria Kellermayr zeigt, welche Auswirkungen Hass im Netz haben kann. Die Ärztin ist bei Weitem nicht die Einzige, die zur Zielscheibe wurde.

Der Suizid der österreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr hat Bestürzung und Betroffenheit ausgelöst. Haben die österreichischen Behörden richtig gehandelt, als sie der Ärztin den Polizeischutz verwehrten? Wann wird aus Kommentaren im Netz eine ernsthafte Bedrohung im realen Leben? Und vor allem: Was kann man dagegen tun? Solche Fragen gilt es nun zu klären. Dabei ist Kellermayr längst nicht die Einzige, die zur Zielscheibe des zügellosen Zorns von oft anonymen Nutzern geworden ist.