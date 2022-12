Der Mörder von Rudolph Moshammer könnte 2023 freikommen

Plus Herisch A. sitzt seit 18 Jahren im Gefängnis. Jetzt kann der Mörder von Rudoplh Moshammer auf Bewährung entlassen werden – oder abgeschoben. Doch es gibt ein Problem.

Die Münchner Schickeria trauerte im Jahr 2005 um eins ihrer schillerndsten Mitglieder: Der Mord an Rudolph Moshammer beherrschte wochenlang den Boulevard. Moshammers Beerdigung in der Landeshauptstadt glich der eines Monarchen. Der Mörder des Modedesigners war schnell gefunden – Herisch A., damals Mitte 20 und aus dem Irak nach Deutschland gekommen. Im Januar könnte der Mann nach 18 Jahren freikommen. Dann hat er die festgelegte Mindestdauer seiner lebenslangen Haftstrafe verbüßt.