Motiv für Gülle-Desaster in Bach bei Würzburg noch unklar

Das Ausmaß des Gülle-Desasters südlich von Würzburg ist nach Ansicht des Wasserwirtschaftsamtes beträchtlich.

"Der Bach ist bis zur Barriere biologisch tot", sagte Chemiker Klaus Maslowski vom Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg am Mittwoch. Dennoch sei das Grundwasser in dem Bereich bei Reichenberg wahrscheinlich nicht sehr betroffen. "Ich gehe davon aus, dass nicht allzu viel ins Grundwasser versickert ist." Die Schadenshöhe lasse sich schwer abschätzen, aber 100.000 Euro seien es bestimmt.

Ein Mann soll in der Nacht zu Dienstag eine Biogasanlage in Reichenberg derart manipuliert haben, dass rund eine Million Liter Gülle austraten und über einen Entwässerungsgraben in einen Bach flossen. Der 33-Jährige aus dem Landkreis Würzburg wurde vorläufig festgenommen. Warum er nachts zwei Entnahmeluken an der Anlage absichtlich geöffnet haben soll, ist nach Polizeiangaben vom Mittwoch noch unklar. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines Umweltdeliktes.

Gülle wird von Landwirten genutzt, um Pflanzen auf den Feldern nötige Nährstoffe zum Wachsen zu liefern. Sie ist eine Alternative zum industriell hergestellten Dünger. Gülle ist eine Mischung aus Kot und Harn etwa von Schweinen. Gülle setzt die Gase Kohlenstoffdioxid, Ammoniak und Schwefelwasserstoff frei. Besonders das Letztgenannte hat einen für die meisten Menschen einen unangenehmen Geruch.

Den Einsatzkräften war es am Dienstag gelungen, in dem Bach eine Barriere zu errichten und die Gülle aufzufangen. Womöglich wäre die Brühe sonst in den nur wenige Kilometer entfernten Main gelangt, sagte Maslowski. Er schätzt, dass die Arbeiten zur Beseitigung des Umweltschadens in wenigen Tagen abgeschlossen sind.

