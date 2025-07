Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und stirbt nach Aufprall

In Niederbayern ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, verlor der Mann auf dem Weg zur österreichischen Grenze gegen 14.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Motorrad sei nach links von der Fahrbahn abgekommen. Den anschließenden Aufprall habe der 45-jährige Fahrer nicht überlebt.

Tödlicher Motorradunfall vor der Grenze zu Österreich stellt Polizei vor Rätsel

Wieso der Mann mit seinem Motorrad stürzte, sei noch unklar. Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass weitere Fahrzeuge oder Personen an dem Unfall beteiligt waren. Weil es keine direkten Zeuginnen und Zeugen des Unglücks gebe, sei ein Gutachter verständigt worden.

Der zu Tode gekommene Motorradfahrer stammte dem Bericht zufolge aus dem Landkreis Passau. Immer wieder haben Motorradunfälle schwere Konsequenzen. Ende Juni kam ein Motorradfahrer in Augsburg von der Straße ab. Als die Maschine gegen einen Zaun krachte, verletzte sich seine 63-jährige Beifahrerin schwer. Erst am Donnerstag starb ein 16-jähriger Mopedfahrer nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und mit einem Verkehrsschild zusammenstieß.