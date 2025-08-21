19-Jähriger hat schweren Motorradunfall: Unterschenkel von Lkw überrollt

In Rosenheim hat es am Mittwoch einen schweren Verkehrsunfall gegeben, teilt die Polizei mit. Ein Motorradfahrer stürzte und geriet dabei unter einen Lkw.

Unfall in Oberbayern: Unterschenkel von Lkw überrollt

Der Unfall ereignete sich den Angaben der Polizei zufolge gegen 16 Uhr. Ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads fuhr stadteinwärts, als er kurz vor einer Kreuzung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zwar führte der junge Mann eine Bremsung durch, doch sein Vorderreifen rutschte auf der regennassen Straße weg. In der Folge stürzte er und rutschte unter den Anhänger eines seitlich vorbeifahrenden Lkw, der von einem 52-jährigen Mann gefahren wurde. Hierbei wurden die Unterschenkel des Motorradfahrers von der Hinterachse des Lasters überrollt.

Polizei Rosenheim ermittelt nach Motorradunfall am 20. August

Mehrere Passanten sowie der Lkw-Fahrer leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 19-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim ermittelt zur genauen Unfallursache.

Erst kürzlich hat sich bei Neuburg ebenfalls ein schwerer Unfall mit einem Motorrad und mehrere Beteiligten abgespielt. Auch am Donnerstag soll es in Rosenheim wieder nasse Straße aufgrund Regens geben.