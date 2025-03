Sechs Kinder bei Unfall mit Motorschlitten verletzt – Ermittlungen gegen 37-Jährige

Nach einem Schneemobil-Unfall auf einer Geburtstagsfeier im Berchtesgadener Land mit acht Verletzten wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen richteten sich gegen eine 37-Jährige, die mit mehreren Kindern eine Runde auf dem Gefährt drehen wollte, schildert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Verweis auf die stellvertretende Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Berchtesgaden, Daniela Schlaffer.

Bei der Motorschlittenfahrt wurden am Sonntag sechs Kinder verletzt, darunter ein zweijähriges Kind. Ein neun und ein zehn Jahre altes Kind erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall im Süden Bayerns erlitten auch ein 64-Jähriger und eine 37-Jährige leichte Verletzungen.

Motorschlitten in Bayern prallt gegen Rolltor: Sechs Kinder verletzen sich

Den Angaben der Beamtinnen und Beamten zufolge ereignete sich der Unfall auf einer Geburtstagsfeier, die in einer Garage nahe der Talstation des Skigebiets in Bischofswiesen stattfand. Die durch den Unfall verletzte 37-Jährige habe demnach im Anschluss an das Fest mit einem Motorschlitten eine Rundfahrt unternehmen wollen.

Nachdem sechs Kinder zwischen zwei und zehn Jahren auf das Fahrzeug aufgestiegen waren, sei es laut Polizei zu einem „Anstoß des Gashebels“ gekommen. Die Ursache für die plötzliche Beschleunigung werde demnach noch ermittelt. Der Motorschlitten sei über eine Betonfläche gefahren und mit hoher Geschwindigkeit gegen ein geschlossenes Rolltor geprallt.

Unglück mit dem Schneemobil: Kinder befanden sich offenbar auf Gitterkorb

Wie die stellvertretende Dienststellenleiterin weiter erläuterte, hatte der Motorschlitten zwei Sitze. Die Kinder hätten offensichtlich auch auf einem Gitterkorb gesessen, der für den Transport von Gegenständen gedacht sei.

Für das Fahren des Motorschlittens sei kein besonderer Führerschein nötig, jedoch eine Einweisung. Es sei wahrscheinlich, dass die 37-Jährige als Mitarbeiterin des Liftbetriebs diese hatte. Das werde aber derzeit noch überprüft. (dpa)