Pilot muss auf Rapsfeld notlanden und wird verletzt

Ein Pilot ist mit seinem Motorsegelflugzeug im Landkreis München auf einem Rapsfeld notgelandet.

Der 37-Jährige ist dabei leicht verletzt worden, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Er sei am Sonntag in Bad Tölz gestartet. Bei Unterhaching hätte es den Angaben zufolge zu wenig Thermik - also aufsteigende Luft - gegeben. Deswegen habe der Mann das Flugzeug auf dem Feld notgelandet. Die Verkehrspolizei ermittelt nun.

(dpa)