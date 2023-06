Formel-1-Einsteiger Audi: Jani wird Simulationsfahrer

Der designierte Formel-1-Einsteiger Audi hat den Schweizer Piloten Neel Jani als Simulatorfahrer verpflichtet.

Das gab der deutsche Autobauer, der 2026 in der Motorsport-Königsklasse antreten will, am Donnerstag bekannt. Die erste Hybrid-Antriebseinheit soll noch in diesem Jahr auf dem Prüfstand laufen. Sie besteht aus dem Verbrennungsmotor, Elektromotor, der Batterie und der Steuerungselektronik.

"Unser Simulator ist ein wichtiges Tool für die Power-Unit-Entwicklung. Dafür braucht es einen Entwicklungsfahrer, der neben technischem Verständnis auch vielseitige Erfahrung insbesondere in Sachen Energiemanagement unter Rennbedingungen mitbringt", sagte Oliver Hoffmann, der bei Audi Vorstand für die Technische Entwicklung ist. Jani sammelte unter anderem als Testfahrer in der Formel 1 auch für Red Bull Erfahrung im Simulator.

(dpa)