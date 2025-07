Opfer der US-Zollpolitik? Mountainbike-Hersteller aus Bayern insolvent

Der oberfränkische Mountainbike-Hersteller YT Insdustries aus Hausen bei Forchheim ist insolvent. Trotz starker globaler Nachfrage und treuer Kundschaft sei es nicht einfach auf dem Markt zu bestehen. Ein anhaltender Preisdruck in der Fahrradbranche, Probleme mit Zulieferern und Unsicherheiten auf dem US-Markt im Zusammenhang mit Zollregelungen machten dem Hersteller zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

YT Industries ist insolvent: Mountainbike-Hersteller aus Bayern startet Sanierungsverfahren

Nun habe man ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet, um die Zukunft von YT Industries langfristig zu sichern, so Gründer und CEO Markus Flossmann: „Das ist kein einfacher Schritt – aber eine notwendige Maßnahme, um die Zukunft der Marke gezielt zu gestalten. Wir befinden uns in Gesprächen mit potenziellen Partnern und sind zuversichtlich, dass wir bald wieder auf Kurs sein werden.“ Eine Sanierung in Eigenverwaltung ist ein Insolvenzverfahren, bei dem das Unternehmen mit seiner eigenen Geschäftsführung die Sanierung unter Aufsicht eines sogenannten Sachwalters durchführt.

Innerhalb der bestehenden Strukturen standen keine weiteren finanziellen Mittel zur Verfügung, heißt es weiter, daher sei eine Neuausrichtung unumgänglich gewesen. Der Geschäftsbetrieb für das Unternehmen mit seinen weltweit rund 200 Mitarbeitern laufe während des Sanierungsverfahrens wie gewohnt weiter und YT Industries bleibe voll handlungsfähig. Die nordamerikanische Gesellschaft von YT Industries ist von dem Verfahren nicht betroffen.

YT Industries: Kundenservice und Garantieabwicklung für Mountainbikes bleiben

Auch aus Kundensicht ändere sich zunächst nichts, der Kundenservice sowie die Garantieabwicklung bleiben bestehen. In den kommenden Monaten sind zudem spannende Produktneuheiten geplant. Für weitere Unterstützung steht der Kundenservice weiterhin per E-Mail zur Verfügung.