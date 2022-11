Mühldorf am Inn

Festnahmen: Verdacht auf Drogen- und Waffenhandel

Drogenhändlerring in Oberbayern: Zwei Männer sitzen nach Wohnungsdurchsuchungen im Landkreis Mühldorf am Inn und Rosenheim in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bestehe Verdacht auf illegalen Drogen- und Waffenhandel. Im Rahmen monatelanger Ermittlungen hatten die Beamten im vergangenen halben Jahr bereits acht weitere Haftbefehle erlassen. Anfang November durchsuchten den Angaben zufolge über 40 Einsatzkräfte mehrere Wohnungen in Haag in Oberbayern und Edling. Dabei fanden die Ermittler neben 270 Gramm Kokain, 20 Kilo Marihuana und zwei Teleskopschlagstöcke auch 28.000 Euro mutmaßliches Drogengeld. Drei Männer wurden daraufhin festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Zwei davon, ein 46- und ein 21-Jähriger, sitzen in Untersuchungshaft. PM (dpa)

