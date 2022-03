Frau nach Feuer in Pflegeheim gestorben

Eine Frau ist nach einem Brand in einem Pflegeheim in Oberbayern gestorben.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 53-Jährige am Freitag bei dem Feuer in Mühldorf am Inn so schwer verletzt worden, dass sie wenig später im Krankenhaus starb. Der Brand war aus bisher unklaren Gründen in einem Zimmer des Heimes ausgebrochen. Hinweise auf Brandstiftung gab es nach Angaben der Polizei nicht.

