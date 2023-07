Mutmaßliche Brandstifterin in Untersuchungshaft

Wegen einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem Wohnhaus sitzt eine Frau aus Oberbayern in Untersuchungshaft.

Die 46-Jährige werde verdächtigt, absichtlich einen Brand in einem Wohnhaus in Oberbergkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) gelegt zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde bei dem Brand am Freitag demnach niemand.

(dpa)