Busfahrer auf A9 ohnmächtig: Passagiere verhindern Unfall

Ein Busfahrer ist auf der Autobahn 9 in Oberfranken ohnmächtig geworden.

Durch schütteln sollen zwei Passagiere den Fahrer wieder zu Bewusstsein gebracht haben, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der 50-jährige Busfahrer konnte schließlich sein Fahrzeug auf der A9 bei Münchberg (Landkreis Hof) stoppen. Während der Ohnmacht am Samstagabend soll der Mann die Kontrolle über den Bus verloren haben und mit der Leitplanke zusammengestoßen sein. Grund für die Ohnmacht könnte demnach ein medizinischer Zwischenfall sein. Der 50-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die rund 30 Mitfahrer blieben unverletzt.

(dpa)