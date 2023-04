Motorradfahrer stirbt: Beifahrerin schwer verletzt

Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist am Ostermontag nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Münchberg (Landkreis Hof) gestorben.

Seine 23-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der 62 Jahre alte Autofahrer hatte den Polizeiangaben zufolge das Motorrad übersehen, als er links abbog, um an der Anschlussstelle Münchberg-Süd auf die Autobahn 9 zu fahren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der Autofahrer blieb unverletzt.

(dpa)