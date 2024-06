19-Jähriger verletzt Arzt und Polizisten in München

Ein 19-Jähriger hat in München einen Arzt und drei Polizisten verletzt.

Der Mann hatte dem Arzt in der Nacht zum Samstag einen Schlag gegen den Kopf versetzt, als dieser ihn gerade in einem Krankenhaus behandelte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Als hinzugerufene Polizisten den 19-Jährigen zur Anzeigenaufnahme mit auf die Wache nehmen wollten, habe er einem der Beamten ins Gesicht geschlagen. Zwei weitere habe er gebissen, als sie ihm Handfesseln anlegten. Die drei leicht verletzten Beamten wurden im Krankenhaus behandelt und waren den Angaben nach nicht mehr dienstfähig. Der Arzt wurde laut einer Sprecherin der Polizei ebenfalls leicht verletzt.

Der 19-Jährige kam zur psychiatrischen Betreuung in eine Klinik, er war laut der Sprecherin unverletzt. Gegen ihn ermittle die Polizei nun wegen Körperverletzung sowie wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

