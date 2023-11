20-Jähriger soll Bruder Stichwunde zugefügt haben

Ein 20-Jähriger soll seinen jüngeren Bruder in einer Wohnung in München mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und ihm eine Stichwunde zugefügt haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 18-Jährige verständigte demnach am Dienstag selbst die Polizei. Beamte nahmen den 20-Jährigen noch in der Wohnung fest, hieß es. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus.

(dpa)