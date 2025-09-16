24-Jähriger vereitelt Raubüberfall auf Tankstelle

In München ist am Wochenende ein geplanter Überfall auf eine Tankstelle mutmaßlich verhindert worden. Wie das Polizeipräsidium München am Montag mitteilte, hielt sich am Samstagabend ein 24-Jähriger in einer Tankstelle in der Lortzingstraße in München-Pasing auf, als er zufällig ein verdächtiges Gespräch zweier Personen mithörte. Dabei sprach das Duo über einen bevorstehenden Überfall und erweckte laut Polizei durch einen sichtbaren Pistolengriff in der Oberbekleidung zusätzlich den Verdacht des Münchners.

Im weiteren Verlauf kam es vor dem Verkaufsraum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem jungen Mann und den beiden bislang unbekannten Personen. Dabei wurde der 24-Jährige am Kopf leicht verletzt, bevor die mutmaßlichen Täter unerkannt flüchten konnten. Erst am Montag wandte sich das Opfer an die Polizei.

Verdächtige sind flüchtig und werden von der Polizei gesucht

Die flüchtigen Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der männliche Täter ist circa 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, mit normaler Statur, trug eine helle Kapuzenjacke und dunkle Hose. Die weibliche Begleiterin sei deutlich kleiner, etwa im gleichen Alter, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Daunen-Kapuzenweste und weißem Basecap.

Das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenaussagen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich am Samstagabend im Bereich der Lortzingstraße aufgehalten haben. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.