32-Jähriger in München tödlich von Bagger verletzt

Ein 32-jähriger Mann ist bei einem Bagger-Unfall auf einer Baustelle in München ums Leben gekommen.

Aus unbekannter Ursache hatte er sich in dem nicht einsehbaren Schwenkbereich des Baggerarms aufgehalten, wie die Feuerwehr mitteilte. Er wurde dabei am Dienstagnachmittag von der Baggerschaufel erfasst und an die Böschung gedrückt. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen am Brustkorb. Rettungskräfte leiteten den Angaben zufolge Wiederbelebungsmaßnahmen ein, dann wurde der Mann per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dort sei er den Verletzungen erlegen. Ein Kriseninterventionsteam betreute den Baggerfahrer.

(dpa)