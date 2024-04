32-Jähriger schlägt auf 24-Jährigen an Haltestelle ein

Ein 32-Jähriger hat in München an einer Trambahnhaltestelle einen 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn rassistisch beleidigt.

Der Afghane kam mit nicht unerheblichen Verletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Montag mit. Der Deutsche ohne festen Wohnsitz hatte an der Haltestelle versucht, den Mann in die Ecke zu drängen und ihn dann angegriffen. Zeugen konnten den betrunkenen 32-jährigen Angreifer von dem Mann trennen und ein Zeuge rief die Polizei. Diese nahm ihn fest. Er wurde wegen Körperverletzung und Beleidigung wegen des Vorfalls am Mittwoch angezeigt und gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

(dpa)