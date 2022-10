40.000 Euro aus Auto in München gestohlen: Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben einem Mann in München 40.000 Euro Bargeld aus seinem Auto gestohlen.

Der 67 alte Mann hatte das Geld am Freitag bei einer Bank abgehoben und in einem Rucksack transportiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zurück in seinem Auto klopften seinen Angaben zufolge zwei Unbekannte an seine Scheibe und machten ihn auf mehrere am Boden liegende Fünf-Euro-Scheine aufmerksam. Während er abgelenkt war, soll ein Täter die Beifahrertür geöffnet und den Rucksack mit dem Geld mitgenommen haben. Erst nach kurzer Weiterfahrt fiel dem Mann auf, dass der Rucksack nicht mehr auf dem Beifahrersitz lag. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

(dpa)