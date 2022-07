43-Jähriger bewusstlos im Riemer See entdeckt

Rettungskräfte haben einen bewusstlosen Mann aus dem Riemer See in München gezogen und wiederbelebt.

Wie die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntag von seinen Begleitern als vermisst gemeldet worden. Nach einer achtminütigen Suche im See fanden Rettungskräfte den 43-Jährigen bewusstlos in fünf Metern Tiefe und brachten ihn ans Ufer. Er kam in ein Krankenhaus.

(dpa)