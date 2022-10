68-Jähriger wird bei Arbeiten an Anhänger eingequetscht: Tot

Bei Arbeiten an einem Anhänger ist ein 68-Jähriger im Landkreis Garmisch-Partenkirchen eingeklemmt worden und gestorben.

Angehörige hatten den zwischen Ladefläche und Anhängerdeichsel eingeklemmten Mann gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der Notarzt am Samstagnachmittag in dem Ort bei Murnau am Staffelsee eintraf, war der 68-Jährige bereits tot. Die Polizei geht von einem "tragischen Arbeitsunfall" aus.

(dpa)