77-Jähriger stirbt nach Badeunfall in einem See bei München

Ein 77-Jähriger ist in einem See bei München untergegangen und wenig später gestorben. Der Mann sei am Samstag mit seiner Frau im Langwieder See schwimmen gewesen und habe das Bewusstsein verloren, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte hätten ihn aus dem Wasser gerettet. Der 77-Jährige wurde den Angaben nach in einem sehr kritischen Zustand unter laufender Reanimation in eine Klinik transportiert. Laut Polizei starb er dort noch am selben Abend. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf.