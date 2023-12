83-jähriger Spaziergänger stirbt nach Sturz

Ein 83-Jähriger ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er auf einem Spaziergang in München gestürzt war.

Ob es wegen der Glätte oder einer Erkrankung zu dem Sturz kam, war zunächst unklar, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Mittwoch. Eine bisher unbekannte Person entdeckte den Senior am Freitag bewusstlos im Schnee. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt ins Krankenhaus. Dort starb er den Angaben zufolge am Sonntag.

(dpa)