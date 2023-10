Abgestellter Bauzug in Brand geraten

Ein abgestellter Bauzug hat in Unterföhring im Landkreis München gebrannt.

Die Ursache war zunächst unklar, ebenso die Schadenshöhe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der auf einem Nebengleis abgestellte Bauzug ist demnach in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Zugstrecke musste in der Nacht zum Samstag zeitweise gesperrt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

(dpa)