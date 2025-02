Anschlag mit 28 Verletzten: Wohnung des Verdächtigen durchsucht

In München ist ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei mindestens 28 Menschen verletzt. Mindestens zwei Personen sind laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag nahe des Stiglmaierplatzes im Stadtteil Maxvorstadt. Wie die Polizei berichtet, fand an dem Ort gegen 10.30 Uhr eine Streik-Kundgebung der Gewerkschaft Verdi statt. Das Auto soll auf die dort versammelten Menschen zugefahren sein. Ministerpräsident Markus Söder sagte am Mittag bei einer Pressekonferenz vor Ort: „Es handelt sich wohl mutmaßlich um einen Anschlag.“

Nach Anschlag in München durchsucht die Polizei die Wohnung des Verdächtigen

Am späten Nachmittag nehmen die Ermittler auf der Suche nach dem Motiv auch die Wohnung des Verdächtigen in München unter die Lupe. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde eine Wohnung im Stadtteil Solln durchsucht, in der der Afghane gewohnt haben soll. Die Polizei bestätigte das auf Anfrage zunächst nicht.

Auf der Kreuzung zwischen Dachauer Straße und Seidlstraße waren nach der Tat zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, in den Nebenstraßen standen etliche Rettungswagen, um die Verletzten zu versorgen und in die umliegenden Krankenhäuser zu bringen. Auch Stunden nach dem Vorfall ist der Bereich weiträumig abgesperrt, die Ermittler führen vor Ort Untersuchungen durch.

Polizeibeamte haben bereits kurz nach dem Vorfall den 24-jährigen Mann festgenommen, wie die Münchner Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X bekanntgab: „Der Fahrzeugführer konnte vor Ort gesichert werden, von ihm geht derzeit keine weitere Gefahr aus.“ Er wurde demnach leicht verletzt.

Rasches Eingreifen der Polizei habe weitere Gefährdung verhindert

Laut Innenminister Joachim Herrmann sei der mutmaßliche Täter bisher durch Betäubungsmitteldelikte und Ladendiebstähle polizeilich aufgefallen. Wie Der Spiegel berichtet, soll der Verdächtige 2001 in Kabul geboren und Ende 2016 nach Deutschland gekommen sein. Er sei im Münchner Stadtteil Obersendling gemeldet gewesen. Hermann erklärte laut dpa, sein Asylantrag sei „wohl“ abgelehnt worden. Gleichzeitig sei festgestellt worden, „dass er eben im Moment nicht abgeschoben werden kann und er deshalb sich weiter in unserem Land aufhalten durfte“.

„Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand“ sei der Mann aber bislang durch keinerlei Gewalttätigkeit aufgefallen, so Herrmann weiter. All dies werde aber derzeit ständig weiter überprüft. Laut Polizei liegen Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund vor. Medienberichten zufolge soll der Afghane vor der Tat mutmaßlich islamistische Posts abgesetzt haben. Wie Bayerns Justizminister Georg Eisenreich in der Nähe des Tatorts mitteilte, ermittelt die bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft.

Anschlag in München: Polizei schoss auf Auto des Täters

Herrmann sagte bei der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz: „Ich bin der Polizei sehr dankbar, dass sie Demonstrationen wie diese begleitet.“ Hinter dem Verdi-Demonstrationszug sei ein Wagen der Polizei gefahren. Diesen habe der 24-Jährige überholt. Dann sei er auf das Ende der Menschenmenge zugefahren. Es sei vonseiten der Polizei ein Schuss auf das Auto gefallen, bevor der Mann festgenommen werden konnte. Laut Herrmann habe das rasche Eingreifen der Polizei verhindert, dass es zu weiteren Gefährdungen kam.

Laut Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) befanden sich auch einige städtische Mitarbeiter bei der Kundgebung von Verdi. Es seien auch Kinder unter den Verletzten. „Ich bin tief erschüttert.“ Seine Gedanken seien bei den Verletzten, sagte er.

Icon Vergrößern Eine Spur der Verwüstung am Stiglmaierplatz in der Maxvorstadt: Hier ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. Foto: Sarah Ritschel Icon Schließen Schließen Eine Spur der Verwüstung am Stiglmaierplatz in der Maxvorstadt: Hier ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. Foto: Sarah Ritschel

Verkehrsbehinderungen in der Maxvorstadt: Polizei bittet, Gebiet zu umfahren

Wie die Münchner Polizei mitteilt, kommt es rund um den Einsatzort in der Maxvorstadt nach wie vor zu Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können.

Um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären, hatte die Münchner Polizei im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz eine Zeugensammelstelle eingerichtet, inzwischen hat sie eine Hotline eingerichtet. Wer Angaben zu den Ereignissen machen kann, wird gebeten, sich dort zu melden. Zudem bittet die Polizei, Aufnahmen der Tat auf ihrem Internetportal hochzuladen.

München ist der dritte Anschlag innerhalb weniger Monate

Der Vorfall ist der dritte Anschlag innerhalb weniger Monate in Deutschland. Im Dezember raste ein Auto auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, sechs Menschen starben. Im Januar wurden bei einem Messerangriff in Aschaffenburg ein Mann und ein Kleinkind getötet. In allen Fällen waren Menschen mit Migrationshintergrund beteiligt. Die bundesweite Debatte um die Migrationspolitik hatte daraufhin an Fahrt aufgenommen und den Wahlkampf zur anstehenden Bundestagswahl nachhaltig geprägt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.