Alles wieder wie immer? Der Tag nach dem Bahn-Chaos in München

Am Donnerstag bringt ein Bagger-Unfall den Zugverkehr nach und in München zum Stehen. Inzwischen rollen die meisten Züge wieder. Eindrücke vom Morgen danach.

Der Morgen nach dem Chaos wirkt um kurz vor zehn Uhr wie ein ganz normaler: Inzwischen hat sich die Lage am Münchner Hauptbahnhof merklich entspannt. Während am Tag zuvor wegen einer beschädigten Oberleitung noch tausende Reisende hier strandeten und die Deutsche Bahn lange von Reisen von und nach München abriet, herrscht am Freitag wieder die übliche Geschäftigkeit. Einige Menschen hasten mit Blick auf ihr Smartphone durch die Eingangshalle des Hauptbahnhofs andere stehen in zwei langen Schlangen vor den Auskunftsschaltern der Bahn. Laute Fräsgeräusche einer Baustelle machen es schwierig, sich zu unterhalten. Über die Maße gefüllt ist es hier allerdings nicht mehr.

Am Rand hat es sich Liz aus Neuseeland auf ihrem Rucksack mit einem Pappbecher bequem gemacht. Sie wartet auf ihren Zug nach Straßburg und ist deshalb extra früher zum Hauptbahnhof gekommen. "Wir haben die Nachricht von den Zugproblemen, gestern im Fernsehen gesehen und uns Sorgen gemacht", erzählt sie. Deshalb wollte sie lieber viel Zeit einplanen, falls eben doch noch nicht alles nach Plan läuft.

Seit Donnerstagabend ist klar, dass die meisten Züge am Münchner Hauptbahnhof wieder fahren können

Dass die meisten Züge wieder fahren können, hatte die Bahn am späten Donnerstagabend mitgeteilt. Die beschädigte Oberleitung sei wieder vollständig repariert – und damit früher als erhofft und eigentlich vorhergesehen. Inzwischen herrscht deswegen im Nah- und Fernverkehr wieder so gut wie überall der gewohnte Regelbetrieb. Nur einzelne der Münchner S-Bahnen seien am Vormittag noch betroffen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der dpa am Morgen.

Liz selbst war am Donnerstag in der S-Bahn von Wolfratshausen zurück in die Stadt unterwegs, als es zu der Störung kam. Sie beschreibt es so: "Plötzlich kam die Meldung, dass wir in nicht mehr weiterfahren können und auf der Anzeige wurden alle nächsten Stationen rot durchgestrichen." Das sorgte für einige Unruhe unter den Reisenden, Liz musste mit ihrem Fahrrad auf die U-Bahn ausweichen.

Welche Züge und S-Bahnen überhaupt fahren war am Donnerstag stundenlang unklar. Lange hieß es vonseiten der Bahn, dass der Münchner Hauptbahnhof überhaupt nicht anfahrbar sei, bis auf wenige Ausnahmen wurde der Fern- und Regionalverkehr komplett eingestellt. Und auch auf dem Münchner Stammstrecke ging nichts mehr.

Pablo war am Donnerstag am Ostbahnhof, als es zu der Störung kam. Er begleitete seine Mutter, die zum Flughafen musste und beschreibt die Lage als sehr unübersichtlich: "Wir wussten einfach nicht, ob die S-Bahn überhaupt kommt." Eine ganze Stunde hätten sie so im Unklaren warten müssen, dann kam die S-Bahn aber doch und am Ende ging es für seine Mutter noch gut aus und sie erwischte ihren Flieger.

Ein Bagger soll das Bahn-Chaos in München ausgelöst haben

Grund für das Bahn-Chaos am Münchner Hauptbahnhof war laut den aktuellen Erkenntnissen der Bundespolizei ein Unfall am S-Bahnhof Laim. Ein Bagger war hier bei Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke an die Oberleitung gekommen und hatte sie gegen kurz nach 11 Uhr abgerissen, sodass die Leitung auf eine S-Bahn stürzte. 350 Menschen mussten evakuiert werden, verletzt wurde jedoch niemand. Da sich Laim auf der Münchner Stammstrecke befindet und damit auf der wichtigen Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und Pasing, hatte der Unfalls-Ort so massive Auswirkungen auf den Münchner Nah- und Fernverkehr. Nach ersten Informationen soll der Bagger außerdem ein komplettes Quertragewerk beschädigt haben, das die Oberleitungen über Münchner Gleise spannt. Die Bundespolizei ermittelt inzwischen gegen den 25-jährigen Baggerfahrer aufgrund von einem "gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr".

Anton, der mit Kaffee in der Hand auf seinen Zug nach Dortmund wartet, hat das Bahn-Chaos allerdings nicht aus der Ruhe bringen können. "Ich war gestern noch in Italien und habe alle 20 Minuten neue Updates zur Lage bekommen", erzählt er. Spätestens als dann die ersten Fernverkehrszüge abends wieder anrollten, sei er beruhigt gewesen. "Ich habe mir gedacht, sie werden die Nacht durcharbeiten und dann wird es heute schon wieder laufen."