Arbeiter findet tote Frau bei Wasserkraftwerk

Ein Arbeiter hat in der Nähe eines Wasserkraftwerks in München eine tote Frau gefunden. Wie die Polizei mitteilte, führte der Mann am vergangenen Montag an dem Kraftwerk am Garchinger Mühlbach Reinigungsarbeiten durch, als er die leblose Frau fand. Die Ermittler hätten keine Ausweisdokumente oder sonstige Gegenstände gefunden, anhand derer die Tote hätte identifiziert werden können. Laut einer Polizeisprecherin gab es bislang auch keine Hinweise zur Todesursache.

Laut Polizei war die Frau 1,60 Meter groß und zwischen 60 und 85 Jahre alt. Sie trug außerdem ein schwarzes Top, eine schwarze Sporthose und Laufsocken. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Frau geben können, sich zu melden.