Arbeiter wird von Baggerschaufel getroffen und stirbt

Ein 32 Jahre alter Arbeiter ist auf einer Baustelle in München von einer Baggerschaufel getroffen und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versuchten die Einsatzkräfte nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag erfolglos den Mann wiederzubeleben. Er sei im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Nach Angaben der Feuerwehr soll der Mann in einer Baugrube von der Schaufel erfasst und gegen die Böschung der Grube gedrückt worden sein. Der 32-Jährige soll sich demnach im nicht einsehbaren Schwenkbereich des Baggerarms aufgehalten haben. Gegen den 44 Jahre alten Baggerfahrer werde laut Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

(dpa)