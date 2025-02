Polizei-Großeinsatz in Maxvorstadt: Auto fährt in Menschenmenge in München

In München ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei mehrere Menschen verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag am Stiglmaierplatz im Stadtteil Maxvorstadt. Wie mehrere Münchner Medien übereinstimmend berichten, soll das Auto am Rande einer Streik-Kundgebung auf die versammelten Menschen zugefahren sein.

Auto fährt in Menschenmenge: Polizei spricht von mehreren Verletzten

Auf der Kreuzung zwischen Dachauer Straße und Seidlstraße läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sind im Einsatz, über dem Ort des Geschehens kreist ein Helikopter.

Polizeibeamte haben bereits kurz nach dem Vorfall einen Mann festgenommen, wie die Münchner Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X bekanntgab: „Der Fahrzeugführer konnte vor Ort gesichert werden, von ihm geht derzeit keine weitere Gefahr aus.“

Ein Polizist steht in der Nähe des Einsatzortes. In der Münchner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurden mehrere Menschen verletzt.

Verkehrsbehinderungen in der Maxvorstadt: Polizei bittet, Gebiet zu umfahren

Genaue Details zu den Umständen sind derzeit noch unklar. Wie die Münchner Polizei mitteilt, kommt es rund um den Einsatzort in der Maxvorstadt zu Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können.

Um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären, hat die Münchner Polizei im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz eine Zeugensammelstelle eingerichtet. Wer Angaben zu den Ereignissen machen kann, wird gebeten, sich dort zu melden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.