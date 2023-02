Auto landet in Olympia-Einkaufszentrum

Die Bilder sehen aus wie aus einem Film: Am Mittwoch ist ein Auto im Münchner Olympia-Einkaufszentrum gelandet. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Am Mittwoch gegen 11 Uhr ist eine 82-jährige Autofahrerin in das Olympia-Einkaufszentrums in München gefahren. Der Wagen hatte offenbar unbeabsichtigt einen Seiteneingang des Einkaufszentrums durchbrochen und ist nach etwa 30 Metern gegen eine Rolltreppe geprallt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 18-jähriger Österreicher auf der Rolltreppe. Er konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Dabei verletzte er sich leicht. Auch die 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die Frau wollte wohl am nördlich gelegenen Parkplatz des Einkaufszentrums ein Ticket ziehen und verwechselte dabei die Pedale im Auto. An einer Schranke beschleunigte sie dadurch stark, beschädigte die Schranke und durchbrach die Eingangstür des Einkaufszentrums. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro.

Bergung des Autos im Olympia-Einkaufszentrum schwierig

Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr veröffentlichten auf Twitter ein Foto des Autos sowie ein Video der Bergung. Darauf ist ein Wagen zu sehen, der demoliert an einer Rolltreppe in dem Gebäude steht. Am Boden liegen viele Glasscherben. Die Bergung des Autos ist laut Feuerwehr schwierig, da es sich zwischen einer Säule und einer Rolltreppe verkeilt hat. Wegen des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen rund um das Olympia-Einkaufszentrum.