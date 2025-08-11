Autobahn wegen unerlaubter Technoparty kurzzeitig gesperrt

Wegen einer unerlaubten Technoparty in einem Münchner Waldstück hat die Polizei eine nahegelegene Autobahn gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte in der Nacht auf Sonntag zunächst zum Autobahndreieck München-Feldmoching gerufen worden, da sich dort eine Person auf dem Seitenstreifen aufhalten sollte.

Vor Ort fanden sie zwar niemanden auf der Fahrbahn, hörten jedoch laute Technomusik aus einem nahe gelegenen Waldstück. Dort entdeckten sie laut einem Polizeisprecher eine nicht angemeldete Party mit rund 100 Gästen.

Um die Feier sicher aufzulösen und zu verhindern, dass flüchtende Partygäste auf die Fahrbahn laufen, sperrten die Beamten die Autobahn für etwa zwanzig Minuten, sagte der Sprecher. Einige Besucher verließen die Party daraufhin über die gesicherte Fahrbahn. Gegen den 26-jährigen Veranstalter wird den Angaben zufolge ermittelt.