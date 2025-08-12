Autofahrer flüchtet nach Unfällen und verletzt Polizisten

Ein Autofahrer hat in der Münchner Innenstadt mehrere Unfälle verursacht und bei seiner Festnahme vier Polizisten verletzt. Der Mann habe mit seinem Auto bei den Unfällen insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt und sei jedes Mal weitergefahren, teilte die Polizei mit. Ein Fußgänger habe dem Wagen ausweichen müssen und dabei leichte Verletzungen erlitten.

Der Fahrer sei schließlich von der Polizei gestellt worden. Er habe sich bei seiner Festnahme massiv gewehrt und vier Polizeibeamte leicht verletzt, teilten die Ermittler mit. Wegen Alkoholgeruchs sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Der 32-Jährige sollte im Laufe des Dienstags einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine Untersuchungshaft entscheiden sollte.

Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Bei der Identifizierung des Fahrers habe sich herausgestellt, dass dieser wegen mehrerer Gewaltdelikte polizeibekannt sei, teilten die Ermittler mit. Die Polizei sucht nun Zeugen.